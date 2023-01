Gruppi indigeni nella foresta amazzonica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppi indigeni nella foresta amazzonica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRIBÙ

Significato/Curiosita : Gruppi indigeni nella foresta amazzonica

Sud-america caratterizzata da una foresta pluviale, detta foresta amazzonica, che copre gran parte dell'omonimo bacino amazzonico, estendendosi su una superficie...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tribù (disambigua). una tribù, nel campo della antropologia, è una società umana, cioè una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con gruppi; indigeni; nella; foresta; amazzonica; gruppi di oggetti inutili; Lo sono animali che vivono in gruppi e branchi; gruppi d ossa delle mani; gruppi di uomini armati; indigeni del Paraguay; Gruppi di indigeni ; indigeni africani di bassissima statura; Gli indigeni neozelandesi; Lega usata nella preparazione di acciai speciali; Manchevolezze nella cultura o nell educazione; Una popolarissima Ornella ; nella foto sono ascolane, fritte e ripiene; Un agente del corpo foresta le canadese; foresta ; foresta pluviale; foresta boreale; Quella amazzonica si trova in America Latina; Il mondo deve proteggere quella amazzonica ; Si deve proteggere quella amazzonica ; Popolazione amazzonica di lingua aruaca;