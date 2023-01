Il grande oratore ateniese maestro di Iseo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il grande oratore ateniese maestro di Iseo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ISOCRATE

Significato/Curiosita : Il grande oratore ateniese maestro di iseo

Stato un politico e oratore ateniese, grande avversario di filippo ii di macedonia e uno dei dieci grandi oratori attici. notevole è il rilievo che nella...

Busto di isocrate isocrate, figlio di teodoro del demo di erchia (in greco antico: st, isokrátes; erchia, 436 a.c. – atene, 338 a.c.), è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con grande; oratore; ateniese; maestro; iseo; Antica città della Siria con un grande teatro romano; grande proprietà terriera; grande penisola di fronte al Giappone; Il Domingo grande tenore; Celebre oratore greco; Fu collaboratore di Marx; oratore e logografo greco; Un lavoratore del marmo; Scultore ateniese del IV secolo a.C; Politico e militare ateniese figlio di Santippo; Celebre filosofo ateniese ; Lo storico ateniese che narrò la guerra del Peloponneso; Compose Il maestro di cappella; Fu maestro di Aristotele; Vendette il maestro per 30 denari; Seguono gli insegnamenti del maestro ; Il presidente all Eliseo ; Un lombardo di Salò o iseo ; Un nome del Lago d iseo ; Rabbino fariseo del I secolo; Cerca nelle Definizioni