Governatore musulmano - Cruciverba

Ucciso il 30 maggio 632 (equivalente al 6 rabi i 11 dell'egira) dal governatore musulmano d'origine persiana dello yemen, firoz.. la notizia della sua morte...

emiro (in arabo: , amir) significa letteralmente "comandante", persona cioè che detiene l'autorità per emettere un ordine (amr) e per vederlo eseguito...