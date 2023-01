Gli Slavi di Sarajevo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli Slavi di Sarajevo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Gli slavi di sarajevo

L'attentato di sarajevo (in tedesco attentat von sarajevo; in bosniaco sarajevski atentat; in serbo-croato: , : “sarajevski atentat”)...

Croato-bosniaci e serbo-bosniaci, sono uno dei tre popoli costitutivi della bosnia ed erzegovina. il termine non va confuso col termine bosnìaci (in bosniaco:...