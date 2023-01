Gelida come certe occhiate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gelida come certe occhiate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GLACIALE

Significato/Curiosita : Gelida come certe occhiate

Uomini, elsa si autointrappola involontariamente insieme a emma tra la gelida fortificazione, e poi, impone a david e uncino di portarle anna. in realtà...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi l'era glaciale (disambigua). l'era glaciale (ice age) è un film d'animazione del 2002 diretto da chris... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con gelida; come; certe; occhiate; La casa più gelida ; Spira... gelida mente; Possono cantare una romanza come Che gelida manina; Se è gelida è tagliente; Avariati come il burro stantio; Un pensatore come Kant; Bacchetta che i pittori usano come sostegno; I popoli come gli Estoni; L opera... di certe poesie; Alte come certe note; Risuonano in certe gole; In certe lampade regolano l intensità luminosa; occhiate d'azzurro nel cielo nuvoloso; Cerca nelle Definizioni