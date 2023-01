Gancio acuminato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gancio acuminato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UNCINO

Significato/Curiosita : Gancio acuminato

Antichi, abbassando un piolo. la corda veniva tesa grazie a un meccanismo a gancio chiamato crocco oppure, nei modelli più sofisticati, a un martinetto. balestre...

Attaccato alla porta con un pugnale, firmato "giacomo uncino". tootles spiega a peter che uncino abbia rapito i bambini per vendicarsi e li ha condotti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

