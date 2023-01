Un frutto con la corona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un frutto con la corona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANANAS

Significato/Curiosita : Un frutto con la corona

È il frutto del melograno, di cui diviene spesso sineddoche del frutto stesso. frutto, composto da piú arilli, presente dall'iran alla zona himalayana...

Vedi ananás. ananas mill., 1754 è un genere di piante appartenente alla famiglia bromeliaceae. è conosciuto soprattutto per la specie coltivata ananas comosus... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con frutto; corona; La parte carnosa del frutto ; Il frutto del casco; Il frutto con il mallo; Il frutto per preparare il marzapane; Ghirlanda, corona ; Fu incorona to re d ltalia nel duomo di Milano; corona d alloro; Una corona d alloro; Cerca nelle Definizioni