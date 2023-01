È formata da gare di salto e di fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È formata da gare di salto e di fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : COMBINATA NORDICA

Significato/Curiosita : E formata da gare di salto e di fondo

Pista di atletica leggera è il luogo in cui si svolgono le gare di corsa (corse di velocità, di mezzofondo, di fondo, con gli ostacoli, con le siepi e staffette)...

La combinata nordica è uno sport invernale in cui i concorrenti gareggiano in due distinte discipline dello sci nordico: lo sci di fondo e il salto con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

