Il fiore detto anche fil di spada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fiore detto anche fil di spada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il fiore detto anche fil di spada

Dalla corolla color rosa cremisi, chiamata volgarmente pancacciuola o fil di spada, diffusa dal livello del mare fino ai 1.000 m, nell'isola d'elba, in...

Seconda della specie, con cormi di forma depressa. il corpo da cui il gladiolo prende origine non è, come erroneamente viene definito, un vero e proprio...