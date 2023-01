Un filo usato in chirurgia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un filo usato in chirurgia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CATGUT

Significato/Curiosita : Un filo usato in chirurgia

un omero: sono visibili quattro fili di kirschner il filo di kirschner (detto anche k-wire) è un filo rigido e sottile che viene usato in chirurgia ortopedica...

Sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. corda catgut per violoncello il catgut è un tipo di filo chirurgico che viene assorbito dai tessuti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con filo; usato; chirurgia; Un ostacolo di filo spinato; Un foro per il filo ; Un grosso filo elettrico e i mobili con le piazze; L arte dell ago e del filo ; Grosso cesto usato per difesa di argini di corsi d acqua; Era accusato di propagare la peste; Il disinfettante usato nelle piscine; Medicinale viscoso usato contro la tosse; Cura da microchirurgia ; Il raggio impiegato anche in chirurgia ; Materiale usato nella chirurgia estetica; Si usa anche in chirurgia ;