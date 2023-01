Ex-organizzazione internazionale che nacque per unire l Europa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex-organizzazione internazionale che nacque per unire l Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CEE

Significato/Curiosita : Ex-organizzazione internazionale che nacque per unire l europa

"questioni di organizzazione della socialdemocrazia russa" 1904, milano, ed. movimento operaio, 1957. la rivoluzione russa e questioni di organizzazione della...

Disambiguazione – "cee" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cee (disambigua). la comunità economica europea (cee) è stata un'organizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

