Si esprimono con i segni - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : MUTI

Si esprimono con i segni

Costellazioni. sempre alla pareidolia si può ricondurre la facilità con la quale riconosciamo volti che esprimono emozioni in segni estremamente stilizzati quali...

Riccardo muti nel 2008 premio wolf per le arti 2000 riccardo muti (napoli, 28 luglio 1941) è un direttore d'orchestra italiano. dal 1968 al 1980 è stato

