Equilibrio tra entrate e uscite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Equilibrio tra entrate e uscite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PAREGGIO

Significato/Curiosita : Equilibrio tra entrate e uscite

Cui le forze sono equilibrate equilibrio di bilancio – situazione di sostanziale eguaglianza tra le entrate e le uscite di un'amministrazione o di un...

Ambito sportivo, un pareggio è il risultato di una sfida finita in punteggio di parità. esso può altrimenti riferirsi a: pareggio, lavorazione dello zoccolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

