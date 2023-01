Si dice che logora chi non ce l ha - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice che logora chi non ce l ha. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POTERE

Significato/Curiosita : Si dice che logora chi non ce l ha

E battute ancora oggi di uso comune (tra le più famose "il potere logora chi non ce l'ha", citando talleyrand). fra i suoi imitatori più celebri vi erano...

Cercando altri significati, vedi potere (disambigua). statua celebrativa di augusto, primo imperatore romano. per potere, in termini giuridici, si intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

