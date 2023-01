Le degenti in ospedale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le degenti in ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RICOVERATE

Significato/Curiosita : Le degenti in ospedale

in materia di riservatezza personale. la normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie i degenti in ospedali...

Tempo, cercavano di motivarle alla penitenza. nell'accettazione delle ricoverate non veniva fatta alcuna discriminazione per religione, colore della pelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

