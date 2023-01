Dare in consegna o in custodia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare in consegna o in custodia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AFFIDARE

Significato/Curiosita : Dare in consegna o in custodia

Mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta. in caso di smarrimento di una delle...

Cattura che costarono la vita al procuratore costa: chinnici non esitò ad affidare l'indagine a falcone, il quale avviò rivoluzionarie verifiche bancarie...

