Danneggia i denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danneggia i denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TARTARO

Significato/Curiosita : Danneggia i denti

Alla detartrasi i denti sono più sensibili. questo avviene per due motivi: il tartaro, legandosi alla superficie dentaria, danneggia la gengiva ed espone...

Esiodo, tartaro è considerato il procreatore, insieme con gaia, di tifone. secondo graziano arrighetti, esiodo rende la posizione spaziale del tartaro incongruente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con danneggia; denti; danneggia le colture; Lo chiede il danneggia to; danneggia gli orti; Atti di depredaggio e danneggia mento; e quali = identi ci; Identi ficativo Univoco del Titolare; Ideò l alfabeto per i non vedenti ; Si affollano di studenti ; Cerca nelle Definizioni