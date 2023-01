Coperto da acque stagnanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coperto da acque stagnanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PALUDOSO

Significato/Curiosita : Coperto da acque stagnanti

Palude nel parco nazionale del circeo una palude è un terreno coperto d'acqua stagnante, caratterizzato dallo sviluppo di una particolare vegetazione...

Un segno fisso d'acqua, l'acqua dello scorpione è l'acqua sotterranea e paludosa che scorre sotto la superficie terrestre. il segno è governato da plutone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Ex-organizzazione internazionale che nacque per unire l Europa; Riparo contro le acque ; La indossa il subacque o; Sinonimo di acque rello; Microscopici organismi delle acque stagnanti ; Paludi, acque stagnanti ; Un pesce allevato in acque stagnanti ; Un pesce che si alleva in acque stagnanti ;