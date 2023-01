Con il tempo diventa avanzata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con il tempo diventa avanzata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ETÀ

Significato/Curiosita : Con il tempo diventa avanzata

Ipotesi fu avanzata dai fisici kip thorne e il premio nobel 2004 david politzer, i quali lasciarono aperta la possibilità di viaggi nel tempo in linee temporali...

Rimanda qui. se stai cercando la gradazione di colore, vedi bronzo (colore). l'età del bronzo indica, rispetto a una data società preistorica o protostorica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

