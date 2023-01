Con quello del latte si ottiene la ricotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con quello del latte si ottiene la ricotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIERO

Significato/Curiosita : Con quello del latte si ottiene la ricotta

Criminale - la serie, vedi ricotta (personaggio). la ricotta è un latticino che si ottiene dal siero di latte. vincenzo campi, i mangiatori di ricotta (olio...

siero di latte fresco il siero di latte è la parte liquida del latte che si separa dalla cagliata durante la caseificazione. il siero è utilizzato per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con quello; latte; ottiene; ricotta; C è quello d andata e quello di ritorno; quello per la letteratura fu assegnato anche a Dario Fo; quello acustico permette il silenzio; quello cardanico è snodato; Formaggio di latte di capra; C è chi li mangia con il latte la mattina; Una noce con il latte ; Animali da latte ; Si ottiene usando materie fibrose diverse; Si ottiene dividendo 32 in 2 parti; Così ottiene tutto chi riesce a non spendere un euro; Si ottiene dall ammoniaca; Dolci siciliani tubolari con ricotta ; Dolce che i Siciliani preparano con la ricotta ; Dolce siciliano cilindrico con ricotta ; Dessert siciliano con ricotta e canditi; Cerca nelle Definizioni