Ha compiti di beneficenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha compiti di beneficenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PATRONATO

Significato/Curiosita : Ha compiti di beneficenza

Termine carità, per indicare l'azione del fare o ricevere beneficenza. le beneficenza viene di solito fatta devolvendo gli introiti ottenuti in apposite...

patronato – beneficio ecclesiastico patronato – sinonimo di oratorio, luogo cristiano di aggregazione giovanile patronato – istituto di assistenza e di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con compiti; beneficenza; Ricordano i compiti da fare; Tendono a distribuire poco i vari compiti ; Raccoglie i compiti dello scolaro; Si dice di compiti svolgibili senza fatica né impegno; Maratona televisiva di beneficenza ; Elargire, dare in beneficenza ; Un offerta per beneficenza ; Donato per beneficenza ; Cerca nelle Definizioni