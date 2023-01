Un collo... rigido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un collo... rigido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PACCO

Significato/Curiosita : Un collo... rigido

Disco rigido privo di copertura video educativo in lingua inglese un disco rigido o disco fisso (conosciuto anche con il nome inglese di hard disk o hdd...

pacco, doppio pacco e contropaccotto è un film italiano del 1993, strutturato in vari episodi, ideati e girati sul finire degli anni ottanta inizio novanta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con collo; rigido; L arco di tempo per il decollo ; Misurano sempre il collo ; Sporgono dall ala in decollo ; Le si rompe il collo per vuotarla; È rigido d inverno; Tettuccio rigido per auto; Ce n è uno rigido nei computer; Un rigido tessuto di seta; Cerca nelle Definizioni