Un club presso il porto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un club presso il porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NAUTICO

Significato/Curiosita : Un club presso il porto

A porto per assistere la partita e consegnare un trofeo alla squadra vincente. a causa di pressioni familiari, l'interesse di almeida verso il club si...

Il miglio nautico o, più precisamente, il miglio nautico internazionale (chiamato anche miglio marino e abbreviato con il simbolo m, nm, o, meno frequentemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con club; presso; porto; L antico night club ; L organismo che rappresenta i club europei di calcio; Il Chuck autore del best seller Fight club ; Gi iscritti al club ; Come il regime dell oppresso re; Cittadina presso Gaeta; Città presso Barletta; Il George testimonial della Nespresso ; Il porto dell India in cui approdò Vasco da Gama; Supporto che permette alle tende di scorrere; porto delle Marche; porto commerciale sul Danubio; Cerca nelle Definizioni