Le chiavette del violino - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : PIROLI

Ponte che consente di tendere le corde sullo strumento e i piroli (bischeri) o le chiavette o le meccaniche (a seconda del tipo di strumento) con cui può...

piroli – componente di alcuni strumenti musicali cordofoni che ne permette l'accordatura giuseppe piroli – politico italiano tommaso piroli – incisore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con chiavette; violino; Una presa per le chiavette ; chiavette del violino; Una presa per chiavette ; Faceva i... Capricci con il violino ; Lo suona il primo violino ; Il Niccolò compositore e virtuoso del violino ; Lo può eseguire il violino , ma non la grancassa; Cerca nelle Definizioni