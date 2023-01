Charles: cantava La mer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Charles: cantava La mer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRENET

Significato/Curiosita : Charles: cantava la mer

Beauvoir-sur-mer, ove morì il 27 novembre del 1040 all'età di 60 anni. analfabeta, aveva mandato a memoria i salmi e le preghiere, che cantava giorno e notte...

Louis charles auguste claude trenet /al t'n/ (narbona, 18 maggio 1913 – créteil, 19 febbraio 2001) è stato un cantautore e paroliere francese. trascorse... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

