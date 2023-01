In caso di incidente, blocca le cinture di sicurezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In caso di incidente, blocca le cinture di sicurezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : PRETENSIONATORE

Significato/Curiosita : In caso di incidente blocca le cinture di sicurezza

in unione con le cinture di sicurezza. superati i dubbi sulle sue controindicazioni l'airbag è diventato in breve tempo uno dei punti qualificanti di...

Applicata sulla cintura dal pretensionatore è chiamata slack. un altro tipo di pretensionatore più recente è il pretensionatore elettrico, costituito da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

