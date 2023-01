Cascano nel punto più difficile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cascano nel punto più difficile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASINI

Significato/Curiosita : Cascano nel punto piu difficile

Approfittare di una situazione a sé stessi congeniale per parteciparvi. i furbi cascano in piedi chi è astuto riesce anche a evitare le "cadute", se non addirittura...

Vedi asino (disambigua). disambiguazione – "asini" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi asini (disambigua). l'asino (equus africanus asinus... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Vi cascano i gonzi e i topi; Capelli tagliati corti che ricascano sulla fronte; cascano ... se si sente un idiozia; cascano davanti alla stupidità; Indica un punto di virata nelle regate; Come il punto di domanda; Che è posto ad identico intervallo da un punto di riferimento; In geometria, dal punto A al punto B; La pesantezza di un incarico difficile ; difficile da trovare; Espedienti per uscire da una difficile situazione; difficile o faticoso da comprendere;