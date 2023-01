Carrozza a due posti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carrozza a due posti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PHAETON

Significato/Curiosita : Carrozza a due posti

2n carrozza a due piani in livrea xmpr le prime carrozze a due piani, in origine sprovviste di copertura del piano superiore, furono costruite a partire...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi phaeton (disambigua). il phaéton, a volte italianizzato in faetòn, è un tipo di carrozzeria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con carrozza; posti; carrozza leggera molto diffusa nell Ottocento; carrozza londinese; La carrozza di piazza d una volta; La sua carrozza si trasforma in zucca; Lo cerca il posti no; Disposti qua e là; Tiene impegnati eserciti contrapposti ; I suoi composti si usano come antiacidi; Cerca nelle Definizioni