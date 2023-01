Un caratteristico modo di ragionare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un caratteristico modo di ragionare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un caratteristico modo di ragionare

Che mettono in difficoltà il cappello parlante e che lo costringono a ragionare sulla sua scelta per oltre cinque minuti perché in dubbio tra due o più...

Umberto maria giardini, vedi forma mentis (album). forma mentis è una locuzione latina che significa letteralmente forma/idea/impostazione della mente...