Li cantava Mahalia Jackson - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li cantava Mahalia Jackson.

Soluzione 10 lettere : SPIRITUALS

Significato/Curiosita : Li cantava mahalia jackson

mahalia jackson (new orleans, 26 ottobre 1911 – evergreen park, 27 gennaio 1972) è stata una cantante statunitense. dotata di una voce dallo stile inconfondibile...

Neri la teologia cristiana diventa uno strumento di liberazione. gli spirituals erano visti qualche volta come un sollievo dalle fatiche del lavoro giornaliero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

