Bacchetta che i pittori usano come sostegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bacchetta che i pittori usano come sostegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : APPOGGIA MANO

Significato/Curiosita : Bacchetta che i pittori usano come sostegno

Dell'onestà intellettuale del mutandari, che, consapevole di non saper dipingere, lasciava la pittura ai pittori e, anziché firmare il quadro, dichiarava...

Intende la vibrazione che il medico è in grado di percepire quando appoggia la mano sul torace del paziente che pronuncia, scandendola, la parola "trentatré"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con bacchetta; pittori; usano; come; sostegno; Comanda a bacchetta i professori; Insieme di strumentisti diretti con la bacchetta ; Si comanda a bacchetta ; La bacchetta utilizzata per gli incantesimi; Uno dei più grandi pittori europei; I pittori le allestiscono nelle gallerie; I pittori le trattengono con il pollice; Il liceo frequentato da aspiranti pittori ; usano acidi e reagenti; Uccelletti che causano gravi danni ai frutteti; Quelli di umore causano squilibri emotivi; Si trova all estremità della penisola della Maddalena, nel Siracusano ; I popoli come gli Estoni; Si dice spiegando il perché e il percome ; come il regime dell oppressore; come un romanzo che ricorda Verga o Zola; Un sostegno per arti infortunati; Un sostegno che dovrebbe essere... incrollabile; Un sostegno che si pianta; La forma di sostegno economico introdotta in Italia nel 2019; Cerca nelle Definizioni