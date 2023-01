Azienda in grado di influenzare le scelte del consumatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda in grado di influenzare le scelte del consumatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MARKET MAKER

Significato/Curiosita : Azienda in grado di influenzare le scelte del consumatore

Negativo del prodotto proposto dall'azienda. le aziende che adottano questa strategia fanno principalmente leva sulla percezione del consumatore, il quale...

Il market maker è un intermediario finanziario che pubblica i prezzi di acquisto e di vendita dei titoli quotati in borsa e di suo possesso permettendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

