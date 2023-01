Avariati come il burro stantio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avariati come il burro stantio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RANCIDI

Significato/Curiosita : Avariati come il burro stantio

Averebbe/avarìa, noi averèbbimu/avarìamu/avarìami, voi averèstete/avarìate/avarìati, elli/eddi/iddi averèbbenu/avarìanu/avarìani; gerundio presente: avèndu;...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rancid (disambigua). i rancid sono un gruppo punk rock statunitense, formatosi a berkeley,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con avariati; come; burro; stantio; Grave intossicazione alimentare per cibi avariati ; Lo sono i prodotti avariati ; Gelida come certe occhiate; Un pensatore come Kant; Bacchetta che i pittori usano come sostegno; I popoli come gli Estoni; Confezioni... di burro ; Rende disgustoso il burro ; burro ne scavato dalle acque correnti; Il più noto romanzo di William burro ughs; Faceva coppia con stantio ; Lo è il burro stantio ; Rendono tanto stantio ; Cerca nelle Definizioni