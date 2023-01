Ha autorità in stabilimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha autorità in stabilimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CAPOFABBRICA

Significato/Curiosita : Ha autorita in stabilimento

Nuovo stabilimento fiat, progettato nel 1915 sull'onda dello sviluppo economico-siderurgico dettato dalla prima guerra mondiale, sebbene lo stabilimento venisse...

Ovvero storia dei socialisti di colle, firenze, vallecchi, 1933. il capofabbrica. racconti, roma, circoli, 1935. mio cugino andrea, firenze, vallecchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

