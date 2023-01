Atte a dare un idea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atte a dare un idea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ORIENTATIVE

Significato/Curiosita : Atte a dare un idea

E alternativa (detta anche caa) si indica un insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie atte a semplificare ed incrementare la comunicazione...

La lettura orientativa o lettura superficiale (talvolta chiamata col termine inglese skimming) è un processo di lettura molto veloce che consiste nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con atte; dare; idea; Palmeto da datte ri; Privo di esatte zza; Festa di caratte re popolare; Si batte per scongiurare le guerre; Luogo che può dare ospitalità a persone... per nulla raccomandabili; Andare a vivere in un altro Paese; Una sportiva come la Quadare lla; Scordare d includere; L imitazione della forma idea le della realtà; Un idea tore di balletti; Il personaggio idea to da Chaplin; Entusiasmato all idea di un possibile amore; Cerca nelle Definizioni