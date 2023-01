L arco di tempo per il decollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arco di tempo per il decollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SLOT

Significato/Curiosita : L arco di tempo per il decollo

slot – finestra di tempo entro la quale un aeromobile ha il permesso al decollo; slot – tipologia di connettore utilizzato in elettronica; slot time –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con arco; tempo; decollo; Un soffitto ad arco ; Non piace al parco ; Non manca nel parco giochi; Un parco ... geometrico; Colte anzitempo ; Segnale di tempo rizzazione dei calcolatori elettronici; Precede cosa a suo tempo in un proverbio; L odore del tempo rale; Sporgono dall ala in decollo ; La piazzola dove l aereo si prepara al decollo ; Vanno allacciate al decollo ; Rullano prima del decollo ; Cerca nelle Definizioni