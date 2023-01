Aprir bocca, respirare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aprir bocca, respirare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FIATARE

Significato/Curiosita : Aprir bocca respirare

Del corpo, un solo sistema di canali acquiferi, che servono loro per respirare, per catturare la preda e per la locomozione. l'acqua, entrando attraverso...

Futuro da fisico nucleare. jon accetta l'imposizione del padre quasi senza fiatare e riesce a laurearsi, trasferendosi nel 1959 in un laboratorio in cui si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con aprir; bocca; respirare; Il lento aprir e dei boccioli; aprir e gli occhi; Riaprir e una porta che era stata chiusa con mattoni; Si può aprir e in banca; Petrarca : Canzoniere = bocca ccio : x; Quando lavora non apre bocca ; _ bocca negra, opera lirica; _ e bocca doro, romanzo di Hesse; Fa respirare il debitore; Fa respirare a fatica; Non poter respirare per mancanza di aria; Le usano i pesci per respirare ; Cerca nelle Definizioni