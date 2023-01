Apparecchio che stimola i battiti cardiaci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchio che stimola i battiti cardiaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PACEMAKER

Significato/Curiosita : Apparecchio che stimola i battiti cardiaci

Tessuto cardiaco assumerà il ruolo di pacemaker, solitamente a una frequenza minore del nodo sa. se il cuore batte a una frequenza inferiore a 40 battiti per...

pacemaker con elettrocatetere immagine ai raggi x di pacemaker inserito. sono evidenti gli elettrocateteri. per pacemaker, termine inglese (in italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

