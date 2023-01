Aiuta l arbitro di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta l arbitro di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VAR

Significato/Curiosita : Aiuta l arbitro di calcio

Novembre 2004) arbitro: paparesta lecce-juventus 0-1 (14 novembre 2004) arbitro: de santis juventus-lazio 2-1 (5 dicembre 2004) arbitro: dondarini fiorentina-bologna...

var – dipartimento francese var – fiume francese var – villaggio iraniano nella regione dello azarbaijan occidentale var – fiume romeno, affluente di sinistra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

var – dipartimento francese var – fiume francese var – villaggio iraniano nella regione dello azarbaijan occidentale var – fiume romeno, affluente di sinistra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con aiuta; arbitro; calcio; aiuta il lettore a non perdersi; aiuta gli invalidi a superare barriere architettoniche; Assistenti, aiuta nti; Lo aiuta la fortuna; Severo come... un arbitro dentro l area; Farsi sentire come un arbitro ... o un vigile; Come il fischio finale dell arbitro di calcio; Vi ricorre l arbitro di calcio; Riparano il campo di calcio ; L Enrico di Tutto il calcio .; Messi, asso del calcio ; Dà nome ad un calcio ... nel calcio ;