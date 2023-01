Accenno, idea da elaborare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accenno, idea da elaborare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPUNTO

Significato/Curiosita : Accenno idea da elaborare

Modificazioni particolari. secondo alcuni storici della filosofia un primo accenno al monopsichismo si trova in un'opera di prisciano di lidia intitolata...

Un tipico esempio di segno di spunta, inserito all'interno di una casella. un segno di spunta è un carattere (v, , , ecc.) usato per indicare il concetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con accenno; idea; elaborare; Cambiano l accenno in acconto; Le doppie in accenno ; Atte a dare un idea ; L imitazione della forma idea le della realtà; Un idea tore di balletti; Il personaggio idea to da Chaplin; L imperatore che fece elaborare il Corpus iuris civilis; Generare, elaborare ; Cerca nelle Definizioni