Voto che non esalta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Voto che non esalta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SEI

Significato/Curiosita : Voto che non esalta

Iconografia. l'orazione funebre venne scritta e letta da benedetto varchi, che esaltò "le lodi, i meriti, la vita e l'opere del divino michelangelo buonarroti"...

Disambiguazione – "sei" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sei. l'evoluzione del numero sei dagli indiani agli europei sei (indoeuropeo *sueks-;... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

