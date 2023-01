Si usa per preparare un aranciata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per preparare un aranciata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SPREMIAGRUMI

Significato/Curiosita : Si usa per preparare un aranciata

Semplice modello di spremiagrumi manuale in plastica lo spremiagrumi è uno strumento utilizzato in cucina per spremere i frutti degli agrumi al fine di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

Altre definizioni con preparare; aranciata; Il frutto per preparare il marzapane; I pasticcieri le passano per preparare il montebianco; Recipiente per preparare infusioni; Si versa per preparare il mojito; Si usa per preparare un aranciata ; aranciata fatta al momento;