Trattamento o dieta che purifica l organismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trattamento o dieta che purifica l organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DETOX

Significato/Curiosita : Trattamento o dieta che purifica l organismo

Di essi con la dieta. gli amminoacidi che l'organismo non può sintetizzare sono detti "amminoacidi essenziali". alcuni enzimi chiave che sintetizzano alcuni...

detox – album degli dzem del 1991 detox – album dei treble charger del 2002 detox – singolo dei millencolin del 2008, dall'album machine 15 disintossicarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

Altre definizioni con trattamento; dieta; purifica; organismo; Un trattamento dei mobili; trattamento di pressioni e strofinamenti sul corpo; Un trattamento per unghie e chi lo pratica fra; I malati il cui trattamento prevede un ricovero di anche più di un mese; Una dieta senza carni; La teme chi è a dieta e fa rima con pancia; Una dieta basata su cereali integrali; Il peso da abbassare con la dieta ; purifica zione; Gli Indù vi si immergono per purifica rsi; Un apparecchio per purifica re il sangue; Processo sbiancante e purifica nte dei tessuti; L organismo patogeno esploso a Wuhan; Provocare stimoli dannosi all organismo ; Lo utilizza l organismo ; organismo a carattere sociale; Cerca nelle Definizioni