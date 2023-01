Tommaso che fu presidente del Senato dal 1982 al 1983 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tommaso che fu presidente del Senato dal 1982 al 1983. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MORLINO

Significato/Curiosita : Tommaso che fu presidente del senato dal 1982 al 1983

"presidente del senato" rimanda qui. se stai cercando l'omonima carica romena, vedi presidente del senato (romania). quella di presidente del senato della...

(1879-1970) e aldo morlino (1895-1990). nato a irsina, in provincia di matera, il 26 agosto 1925, figlio unico di giovan battista morlino, notaio di avigliano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

