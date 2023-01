Tessuto di cotone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto di cotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRESPO

Significato/Curiosita : Tessuto di cotone

Frammenti di tessuto di cotone risalenti al v millennio a.c. sono stati rinvenuti nella civiltà della valle dell'indo. una fase della lavorazione del cotone in...

Nel collegio la salle. crespo è originario di florida, è sposato e ha tre figlie. conclusa la carriera da calciatore, crespo ha deciso di vivere a parma... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

Altre definizioni con tessuto; cotone; Fine tessuto ; tessuto impermeabile; Un leggero tessuto con piccoli puntini in rilievo; Lo è un tessuto per indumenti sportivi; Il cotone per le imbottiture; Tela di cotone a più colori; Tessuto di cotone a colori vivaci; Il cotone che si usa in campo medico o estetico; Cerca nelle Definizioni