Tenere troppo in pentola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenere troppo in pentola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCUOCERE

Significato/Curiosita : Tenere troppo in pentola

Si trova il fondo della pentola con uno strato di acqua allo stato liquido. grazie alla copertura si instaura nella pentola una circolazione di aria...

Arcuare, arcuato, circuire, circuito, cospicuo, cospicuamente, cui, cuocere, scuocere, cuoco, cuoio, scuoiare, cuore, batticuore, crepacuore, malincuore, rincuorare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

Altre definizioni con tenere; troppo; pentola; È fatta per contenere ; La parte da cui è più prudente tenere il coltello; Sta con chi la sa tenere ; Ottenere in dono; Si dice di abito troppo stretto; Può essere troppo legato a principi etici; Ne troppo né troppo poco; troppo , eccessivamente; Il fisico francese del 600 inventore della pentola a pressione; La pentola per fare la polenta; Agitare nella pentola ; Usate per afferrare una pentola senza scottarsi; Cerca nelle Definizioni