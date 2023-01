Sporgono dall ala in decollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sporgono dall ala in decollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FLAP

Significato/Curiosita : Sporgono dall ala in decollo

Rendere più sicuri i belly landing. nel caso dell'a-10, le ruote retratte sporgono dalla fusoliera, evitandole il contatto con l'asfalto. ^ (en) emergency...

flap o ipersostentatore è un organo mobile connesso alle ali e comune a molti aeroplani. flap o tap, o consonante battuta è detta una consonante occlusiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

Altre definizioni con sporgono; dall; decollo; sporgono dalle maniche; sporgono dai visi; sporgono nei visi scarni; sporgono dal tronco; Il pesce dall occhio... languido; Schizza dall e pozzanghere; Derivò dall URSS; Pende dall a prua della nave; La piazzola dove l aereo si prepara al decollo ; Vanno allacciate al decollo ; Rullano prima del decollo ; Fase che precede il decollo dell'aereo; Cerca nelle Definizioni