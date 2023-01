Lo sono poco le nane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono poco le nane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ALTE

Significato/Curiosita : Lo sono poco le nane

Luce) di distanza dal sole e sono annoverati tra i cento sistemi stellari più vicini alla terra. si ritiene che le nane bianche siano l'ultima fase dell'evoluzione...

alte o altào è un personaggio della mitologia greca, citato nell'iliade di omero.. era il re dei lelegi, popolazione dell'asia minore da sempre in ottimi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

Altre definizioni con sono; poco; nane; sono tante nel coro; Che sono conferiti per ossequio; Lo sono gli atti molto più che valorosi; sono sette... per gli adulatori; A buon mercato, poco costosa; Civilmente poco evoluti; I reati dei poco creativi; Individuo losco e poco affidabile; Lo erano i popoli come i canane i; Si dice di chioma inane llata; Una divinità canane a; La tecnica giapponese di coltivare piante nane ; Cerca nelle Definizioni