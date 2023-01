Sistema di trazione elettrica alimentato a corrente alternata a una fase - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema di trazione elettrica alimentato a corrente alternata a una fase. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MONOCONTINUO

Significato/Curiosita : Sistema di trazione elettrica alimentato a corrente alternata a una fase

Un sistema trifase, nell'elettrotecnica, indica un sistema combinato di 3 circuiti a corrente alternata (di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia...

