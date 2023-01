Sentimento nobile ed elevato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sentimento nobile ed elevato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IDEALITÀ

Significato/Curiosita : Sentimento nobile ed elevato

Persona, poiché è "manifestazione di ordine e armonia, ed espressione di sentimenti nobili ed elevati". le riflessioni di confucio furono sviluppate e sistematizzate...

Suo proprio pensiero che si discosta dal trascendentalismo negando ogni idealità al di fuori dell'immanenza. la natura è per thoreau non un semplice strumento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 25 gennaio 2023

Altre definizioni con sentimento; nobile; elevato; Come il sentimento di chi ama la propria terra; Caratterizza poesie dense di sentimento ; Si dice di un gesto o un azione che testimonia un sentimento o un accordo; Risentimento ... invecchiato; Come un nobile ufficialmente visconte o duca; Per gli antichi romani era una nobile morte; Gas nobile e illuminante; Una nobile signora; Estremamente elevato ; Il più elevato altopiano della Terra; Un quadrato sopraelevato ; Prodotti siderurgici a elevato tenore di tungsteno; Cerca nelle Definizioni